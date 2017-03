Los mejores y los peores sitios de noticias científicas según su fiabilidad

Por @Alvy — 13 de Marzo de 2017

En el eje vertical (Y) cuán atractivo es el contenido científico de cara a leerlo; en el eje horizontal (X), si esa cobertura se hace en base a pruebas científicas o no o no.

Cuanto más arriba y a la izquierda, mejor.

Nature, Science, New Scientist o incluso publicaciones como Ars Technica o LiveScience quedan como las mejores mejor. A la derecha, abajo, la pura basura (sic.) incluyendo Natural News, Infowars, Daily Mail o el Huffington Post. Esos, ni con un palo.

Y es que cuando se trata de hablar de la calidad de la información toda ayuda orientativa es poca, especialmente para quienes buscan contenido interesante para aprender.

Puede leerse más sobre esta infografía aquí: The Best And Worst Science News Sites, un trabajo de la American Council on Science and Health y RealClearScience.

(Vía JM Mulet.)