En el día de la miniluna de 2017: astronomía a un clickbait

Por @Wicho — 9 de Junio de 2017

Hoy, 9 de junio de 2017, se produce la luna llena más pequeña –desde nuestro punto de vista– de todo el año. Una microluna. O una miniluna. Y sin embargo los medios no están dando –ni de lejos– la lata que dan cuando se produce una superluna.

La Luna llena de hoy es la que en todo el año se produce a la mayor distancia de la Tierra, con lo que es la que veremos más pequeña aunque, obviamente, el tamaño de la Luna es siempre el mismo. La superluna se produce, por el contrario, cuando la Luna llena ocurre a la distancia mínima de la Tierra.

Claro que como la órbita de la Luna no es perfectamente regular todos los años tenemos una super Luna y una mini Luna. Y no pasa nada. No tiene ningún significado especial, no se producen más nacimientos, no ocurren desgracias de ningún tipo, al menos no asociadas con la posición de la Luna.

De hecho ni lo podemos apreciar porque la Luna se aleja y acerca de nosotros de forma continua, así que no nos damos ni cuenta de la diferencia de tamaño cuando está más lejos o más cerca a menos que comparemos dos imágenes tomadas en esos momentos.



Super Luna y micro Luna por Catalin Paduraru – APOD 8/9/2014

Pero como a la súper Luna se le da normalmente tanta bola en los medios, y siempre con imágenes espectaculares que aunque no están trucadas no son fáciles de obtener, y menos con la cámara de un móvil, la gente se siente defraudada cuando descubre que super o mini la Luna siempre es más pequeña que la punta del dedo meñique con el brazo estirado.



Casi superluna vs. meñique

Así que he pensado que el día de la mini luna más mini de 2017 es un buen día para proponeros ver la charla que dio en Ciencia en Redes 2017 mi compañero Marcos Pérez, el director técnico de la Casa de las Ciencias de los Museos Científicos Coruñeses, en los que trabajo en el MundoReal™.

Se titula Astronomía a un clickbait: el riesgo de la inmediatez y el éxito a cualquier precio y es una muy buena reflexión acerca de cómo los medios cuentan (contamos) las cosas y de cómo los consumidores de información deberíamos enfrentarnos a las noticias.

Ciencia en Redes es un evento que organiza la Asociación Española de Comunicación Científica, de cuya junta directiva soy miembro.