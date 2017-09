El movimiento circular de las partículas producidas por el desplazamiento de una onda

Por @Alvy — 8 de Septiembre de 2017

Las ondas sobre la superficie del agua son un buen ejemplo de combinación de movimiento transversal y longitudinal. Cada una de las partículas se mueve en círculos, tal y como puede verse en la animación. El radio de esos círculos disminuye a medida que aumenta la profundidad del agua aumenta – mientras esa profundidad sea menor que la longitud de onda.

La animación proviene de una página de Dan Russell donde se muestra con unos estupendos GIF animados los movimientos de las partículas y ondas de forma bastante descriptiva: Longitudinal and Transverse Wave Motion. También hay otro igual de interesante en Types of Waves del blog The Music Around Us. Si lo piensas es algo «tan bello como intrigante» en palabras de Cliff Pickover que es donde vi ese GIF por primera vez.

En los sólidos el efecto es parecido, pero en vez de círculos las partículas se mueven en elipses (con el eje mayor perpendicular a la superficie del sólido). En las ondas transversales (ej. terremotos.) el movimiento de las partículas es simplemente de arriba a abajo, perpendicular al sentido de propagación. En las ondas longitudinales (ej. sonido) se mueven de izquierda a derecha, en paralelo a la dirección de propagación.

Transversal y perpendicular pueden entenderse como casos en los que uno de los ejes de la elipse es cero. En el caso del agua el movimiento sería el caso en el que ambos ejes de la elipse son iguales: un círculo.