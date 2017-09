¿Qué pasa si traes una pequeña muestra del Sol a la Tierra?

Por Nacho Palou — 8 de Septiembre de 2017

Respuesta corta: mueres.

La respuesta más larga la dan en el vídeo What Happens If We Bring the Sun to Earth?, con subtítulos en español. Y como la ciencia a veces es gallega la respuesta larga de lo que sucedería tiene mucho que ver con depende de qué parte del Sol se trate, aunque esencialmente el resultado más probable siempre es el mismo y mueres.

Por ejemplo, si se coge una muestra de la cromosfera, que es la atmósfera del Sol (una tenue capa de gas ascendente a unos 5000 kilómetros —casi tan grandes como la Tierra— y bastante caliente, entre 6000 y 20.000°) y nos la llevamos a la Tierra no será muy buen negocio: en la zona de la cromosfera una muestra es un millón de veces menos denso que el aire de la Tierra a nivel del mar, así que es básicamente como traerse el vacío del espacio a la Tierra. Pero cuando la muestra llegue a la Tierra la presión atmosférica la aplastará e implosionaría. El aire se precipitaría para llenar el vacío dejado con tanta energía como 12 kilos de TNT. Esto crearía una onda expansiva de alta presión y si no estás lejos morirías.

La explicación va profundizando en el Sol, cogiendo muestras de aquí y de allí hasta llegar al supuesto de que se toma y se trae a la Tierra una muestra del núcleo del Sol. Entonces es cuando en la Tierra se lía parda de verdad. “Afortunadamente una vez más ahí están las matemáticas para dar respuestas sin necesidad de probar a ver qué pasa.”