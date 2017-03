No, la NASA no ha dicho que haya publicado las primeras imágenes reales de Trappist-1

Por @Wicho — 12 de Marzo de 2017





La NASA ha publicado estas imágenes de Trappist-1 en Light From An Ultra-Cool Neighbor. Son imágenes obtenidas por el telescopio Kepler de la ya famosa estrella con siete planetas de tamaño similar a la tierra en órbita a su alrededor.

Se corresponden a imágenes tomadas por la cámara del Kepler una vez cada minuto durante una hora del 22 de febrero de 2017.

Analizando los cambios de brillo de varios miles de imágenes como estas –el Kepler observó Trappist-1 del 15 de diciembre de 2016 al 4 de marzo de 2017– los astrónomos son capaces de detectar la presencia de planetas en órbita alrededor de otras estrellas debido al cambio del brillo que nos llega de éstas, un cambio que en el caso de Trappist-1 es de menos de un uno por ciento. Es el conocido como método de los tránsitos.

Pero en ningún sitio de la nota de prensa de la NASA dice que esas sean las primeras imágenes reales de Trappist-1 como muchos medios están titulando:

La primera imagen real de Trappist-1, también conocida como 2MASS J23062928-0502285, que tenemos es esta, perteneciente precisamente al estudio 2MASS (Two Micron All-Sky Survey, Reconocimiento en dos micrómetros de todo el cielo), que fue precisamente el que la descubrió:



Trappist-1 en 2MASS

Así que en esta ocasión no es la NASA la que se está colgando una medalla que no le corresponde –que sí, a veces lo ha hecho– sino los medios españoles que están contando una cosa que no es. Para variar.

(Lo vi pasar gracias a Javier Armentia).

