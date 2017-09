Por qué nunca seremos capaces de copiar nuestra mente en un ordenador

Por @Wicho — 20 de Septiembre de 2017

Me ha parecido muy interesante el artículo Your mind will never be uploaded to a computer del filófofo Jesús Zamora Bonilla en el que aborda la idea tan popular en la ciencia ficción y entre algunos iluminados de que en el futuro seremos capaces de vivir «eternamente» porque seremos capaces de hacer una copia de nuestra mente en un ordenador.

Según el artículo esta posibilidad se basa en tres premisas:

Tu mente consiste en la información contenida en los patrones de conexiones neuronales de tu cerebro. Será posible copiar y almacenar esa información tan fielmente como sea necesario. Una copia computarizada de esa información permitirá "reproducir" tu mente.

Sobre la primera Jesús no tiene duda alguna. Para él si conseguimos hacer una copia perfecta de nuestro organismo es una obviedad que esta copia tendría los mismos sentimientos, pensamientos y memorias que nosotros. Aunque entonces podríamos hacer múltiples copias de nosotros… y eso es otra historia.

Pero tiene grandes dudas respecto a las otras dos.

La segunda, dice, tiene el enorme problema de que se estima que hay aproximadamente 1.000 millones de sinapsis en cada milímetro cúbico de corteza cerebral, algunas de ellas provenientes de neuronas situadas muy lejos en el cerebro. En total se estima que nuestro cerebro contiene de 100 a 5.000 billones de sinapsis. Y no tenemos ni la más remota idea ni de cómo plantearnos como escanear toda esa información.

Claro que la más complicada es la tercera, pues aún suponiendo que fuéramos capaces de hacerlo y de almacenar de alguna forma la información acerca de los patrones de conexiones neuronales contenidas en un cerebro, no tenemos ni idea del código que mueve nuestra mente. No tenemos, de hecho, claro ni de dónde sale nuestra mente. Sería, dice Jesús, como tener un CD de música pero no el software necesario para leerlo y convertirlo en música.

Y eso por no hablar de lo que pasaría si pudiéramos meter una mente humana en un ordenador. ¿Cómo se relacionaría con el MundoReal™? ¿Qué tipo de entradas y salidas necesitaría para no enloquecer? O tan siquiera para seguir siendo una mente humana. ¿Qué tipo de vida sería esa? ¿Sería tan siquiera una vida?

De la potencia que necesitaría un odenador para mover toda esta información hablamos otro día.

Así que no, no parece probable que nunca consigamos hacer una copia de seguridad de nosotros mismos en la nube.

***

Como comentaba antes directamente relacionado con una hipotética capacidad para grabar y reproducir nuestra mente cabe preguntarse qué nos impediría hacer unas cuantas copias de nosotros mismos. Quizás mientras nuestro cuerpo estuviera vivo no habría duda de cual es el original pero… ¿cual de las copias sería la buena una vez muerto el soporte biológico original? ¿Habría que diseñar una estrategia de mezcla de las distintas copias? ¿Seríamos capaces de vivir varias vidas a la vez? ¿Se nos podría seguir llamando humanos entonces?

