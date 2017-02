Producir o perecer: ¿vale todo por ser visto, oído o leído?

Por @Wicho — 27 de Febrero de 2017





La expresión publish or perish (publica o perece) es de sobra conocida en el ámbito científico. Quiere expresar la importancia que tienen las publicaciones en los currículos del personal investigador. En ciencia no basta con hacer observaciones, obtener unos resultados y derivar conclusiones. Hay, además, que hacerlo público y, a poder ser, en medios de la máxima difusión internacional. La ciencia que no se da a conocer, que no se publica, no existe. El problema es que de eso, precisamente, depende el éxito profesional de los investigadores, sus posibilidades de estabilización y de promoción. De ahí la conocida expresión del principio.

El mundo de la comunicación tiene también sus normas. En comunicación se trata de que lo que se publica sea consumido. De la misma forma que la ciencia que no se publica no existe, en comunicación tampoco existen los contenidos que no se consumen: o sea, no existen los artículos que no se leen, los programas de radio que no se oyen, los de televisión que no se leen o los sitios web que no se visitan. En comunicación valdría decir «sé visto, oído o leído, o perece».

Ambas esferas tienen ahí un interesante punto en común. Y por supuesto, en comunicación o difusión científica el ámbito de confluencia se aprecia en mayor medida aún. Confluyen aquí ambas necesidades, la de hacer públicos los resultados de investigación y, además, conseguir que lleguen a cuantas más personas mejor.

El problema es que la presión por publicar y por tener impacto comunicativo puede conducir tanto a unos como a otros profesionales, a adoptar comportamientos deshonestos, contrarios a la ética profesional e, incluso, a desvirtuar completamente el fin de la ciencia y de su traslación al conjunto del cuerpo social. Y también puede conducir, y de hecho ha conducido, a que se haya configurado un sistema de publicaciones científicas con patologías.

De todo esto se hablará en un seminario organizado conjuntamente por la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), de cuya junta directiva soy miembro, y la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y que hemos bautizado como Producir o perecer: ciencia a presión.

El programa de la jornada es este:

Sesión de mañana

Sesión de tarde

15:30h-16:00h «Ciencia patológica y patología editorial» . Joaquín Sevilla, Responsable de divulgación del conocimiento de la UPNA.

. Joaquín Sevilla, Responsable de divulgación del conocimiento de la UPNA. 16:00h- 16:30h «Ciencia abierta vs. Ciencia cerrada» . Eva Méndez, Universidad Carlos III de Madrid.

. Eva Méndez, Universidad Carlos III de Madrid. 16:30h-17:00h Pausa .

. 17:00h-17:30h «¿Periodismo científico o periodismo de “papers”?» Ángela Bernardo, redactora de ciencia en Hipertextual.

Ángela Bernardo, redactora de ciencia en Hipertextual. 17:30h-18:00h «Darwin en la Redacción: Evolución de la imagen de la ciencia en la prensa española» . Ana Victoria Pérez Rodríguez, directora de la Agencia DiCYT.

. Ana Victoria Pérez Rodríguez, directora de la Agencia DiCYT. 18:00h: Clausura: Asociación Española de Comunicación Científica – Cátedra de Cultura Científica.

La jornada se celebrará el viernes 31 de marzo de 2017 en la Sala Baroja de Bizkaia Aretoa (UPV/EHU), Avenida Abandoibarra 3, Bilbao, 48009. La asistencia es gratuita, pero es necesario registrarse enviando un correo a jornadas@aecomunicacioncientifica.org.

Colaboran: Diputación Foral de Bizkaia y la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV.

La ilustración y el diseño del cartel del seminario Producir o perecer: ciencia a presión es obra de Montse Paradela (@fosi007), quien también ha hecho carteles para Naukas Coruña 2016 y 2017.