Rumores sobre la detección de ondas gravitacionales de un tipo de fuente no visto hasta ahora

Por @Wicho — 23 de Agosto de 2017

El astrónomo J. Craig Wheeler de la Universidad de Texas en Austin la lió un tanto parda hace unos días con un tuit. En él viene a decir que el detector de ondas gravitacionales LIGO ha detectado una nueva señal pero que se puede ver en el espectro de la luz visible. En este caso vendría de una fuente situada en la galaxia NGC 4993, a unos 130 millones de años luz de la Tierra.

Esto quiere decir que en vez de venir de la fusión de pares de agujeros negros, como las tres señales que ha detectado hasta ahora, y que no se pueden ver, la señal tendría que venir de estrellas de neutrones, algo que los astrónomos creían posible pero de lo que no tenían pruebas ni tienen hasta que esto se confirme o no.

Y como el tuit de Wheeler ha forzado un poco el asunto, desde LIGO dicen que en efecto se están llevando a cabo observaciones con otros instrumentos, incluyendo el Hubble, para intentar confirmarlo, y que esta tanda de observaciones termina el 25 de agosto, así que en breve podríamos tener confirmación. O no, insisto.

En cualquier caso, se dice que con detección de ondas gravitacionales ha empezado una nueva era de la astronomía y no me parece nada exagerado.

(Vía New Scientist).

Relacionado,