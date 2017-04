El sarampión repunta en Europa por falta de vacunación

Por @Wicho — 5 de Abril de 2017



Inmunidad de grupo frente al sarampión en Europa. Por debajo del 95% la posibilidad de una epidemia aumenta – Datos de World Bank Open Data / creado con Datawrapper - vía El Español

Lo cuenta Rocío P. Benavente en Sarampión en Europa: esto es lo que ocurre cuando los antivacunas ganan terreno:

Pasar una semana en cama con sarampión es una experiencia que muchos solo conocimos por oír hablar de ello en películas, novelas o a nuestros padres. Aunque según datos de marzo de 2017 sigue siendo una de las principales causa de muerte entre niños pequeños en países en vías de desarrollo, (en 2015 causó 134.200 muertes en todo el mundo), la vacuna contra el sarampión y después la de la triple vírica redujeron la mortalidad por esta enfermedad en un 79% entre 2000 y 2015, evitando un total de 20,3 millones de víctimas.

Y es que como explica Antonio Villareal en El sarampión arrasa Europa: por qué estamos perdiendo esta batalla los porcentajes de vacunación están bajando tanto en algunos países que la inmunidad de grupo está bajando, lo que facilita el contagio de la enfermedad.

En algunos países este bajo porcentaje puede ser debido a sistemas sanitarios que no funcionan todo lo bien que deberían, pero en otros no hay explicación posible más allá de la moda de los antivacunas. Moda que en España parece haberse llevado por delante a una niña no vacunada contra la meningitis C, que sí está incluida en el calendario de vacunas, a diferencia de la de la meningitis B.

Así que lo diremos una vez más: hay enfermedades contra las que la medicina no puede hacer nada o muy poco, pero para otras afortunadamente tenemos vacunas. Y las vacunas funcionan y salvan vidas

Hemos olvidado demasiado pronto que hace apenas un siglo las muertes más habituales eran las de niños menores de cuatro años.

Relacionado,