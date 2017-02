Una hora de la Tierra en 4K

Por @Wicho — 13 de Febrero de 2017

Ríos, mares, selvas, desiertos, montañas, llanuras… En The Earth: 4K Extended Edition encontrarás todo tipo de paisajes vistos Estación Espacial Internacional. Pero lo que seguro que no encontrarás son fronteras, una de las primeras cosas que todos los astronautas con los que he podido hablar del tema dicen que no se ve desde el espacio, aunque en éste caso el vídeo lleve nombres de sitios para que sepamos lo que estamos viendo.

Un relajante y precioso vídeo para ver a toda la resolución que aguanten tu monitor y tu conexión a Internet, con cascos o altavoces a ser posible.