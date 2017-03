Un viaje a una realidad virtual no euclidiana

Por @Alvy — 24 de Marzo de 2017

Henry Segerman junto con Vi Hart, Andrea Hawksley and Sabetta Matsumoto han estado trabajando sobre esta realidad virtual no euclidiana. Se trata de un montaje que consiste en unas gafas de realidad virtual en el que el software no utiliza geometría convencional sino una no euclidiana, más concretamente hiperbólica.

En este tipo de geometría nada es como parece;: resulta bastante poco intuitivo porque no es como nuestra realidad convencional. Aunque han de moverse por una habitación real la realidad virtual que se ve en vídeo se comporta de forma un tanto peculiar cuando menos: las caras del cubo son más de las que cabría esperar y las uniones de las paredes y esquinas no tienen 90 grados. Es más: arrastrándose por el suelo de forma ridícula se puede comprobar que la forma de la habitación es más enrevesada todavía y se puede observar desde dentro, fuera e ir recorriéndola sin saber muy bien dónde vas a acabar.

No me quiero ni imaginar si alguien aplicara esto a alguno de los diseños de perspectivas imposibles de MC Escher –quien también utilizaba la geometría hiperbólica, por cierto–. Eso sí que podría ser el laberinto definitivo.

Aunque no tengas unas gafas de realidad virtual puedes probar los diferentes ejemplos aquí: Hyperbolic tiling / H² x E tiling con las teclas W-A-S-D y las flechas del cursor. Con los números y con la letra C se pueden cambiar la decoración y los colores.

Feliz viaje y que no te marees demasiado.