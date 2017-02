¿Y si la NASA dispusiera del mismo presupuesto que las fuerzas armadas?

Por @Wicho — 12 de Febrero de 2017

What if NASA had the US Military's Budget? es un vídeo en el que el autor se pregunta qué pasaría si la NASA, que tiene un presupuesto anual de 18.500 millones de dólares, tuviera los 600.000 millones de dólares de los que disponen las fuerzas armadas.

En un pelín demasiado optimista al asegurar que con todo ese dinero podríamos enviar un submarino a explorar los océanos de Europa o construir estaciones espaciales al estilo de la de 2001 y llenar el sistema solar de ellas, pues desarrollar según qué cosas no es sólo cuestión de dinero.

Pero desde luego no tener que andar rateando con el número de satélites de observación terrestre o sondas espaciales que pueden mandar con su presupuesto había que aprendiéramos montones de cosas más de nuestro pequeño barrio del universo, y del universo en general, lo que no estaría nada mal.

(Vía miniyo).