Desguaza parte de su Volkswagen Golf antes de devolverlo por el «diéselgate»

Por Nacho Palou — 20 de Diciembre de 2016

En Jalopnik, This VW Diesel Owner Is About To Turn In A Completely Stripped Car,

Joe Mayer, un vendedor de coches de Cincinnati, dice que devolverá su Volkswagen Golf TDI siguiendo la sentencia que obliga al fabricante a recomprar a sus propietarios los coches afectados por el «diéselgate». Pero lo devolverá parcialmente desguazado, después de quitar las puertas, asientos, el capó, la puerta del maletero, los parachoques y buena parte del interior. Ya antes otros propietarios de Volkswagen se han quedado con piezas de sus vehículos antes de devolverlos, pero Mayer ha llevado esta práctica «un poco hasta el extremo.»

Según la sentencia los propietarios tienen que devolver sus coches «funcionando». Esto es, en un estado en el cual el coche pueda circular por sí mismo. Este matiz es el que usa Mayer como argumento para destripar medio coche «y sacar un dinero extra» vendiendo esas piezas cuya ausencia, es cierto, no impide que el coche pueda moverse «por sus propios medios».

Hay más fotos y detalles en el post de Jalopnik.