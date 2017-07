Si el coche no va al enchufe el enchufe irá al coche

En Future Mobility Volkswagen muestra un resumido anticipo de cuáles serán las próximas tecnologías relacionadas con la automoción, en especial las relacionadas con los coches eléctricos y autónomos.

Uno de los adelantos tiene que ver con la manera en que se cargarán los coches eléctricos. En lugar de tener que adaptar todos los garajes y aparcamientos ya existentes (públicos, comunitarios o privados) para instalar enchufes —y en lugar de obligar a los conductores a buscar un enchufe y conectarlo al vehículo— Volkswagen propone la idea del “cargador robot móvil”.

El robot está provisto de un brazo articulado y de baterías y se mueve de forma autónoma entre los coches estacionados, identificación cada vehículo (para el proceso de facturación) y recargando la batería de aquellos que lo necesiten.

Según Volkswagen, su plataforma Gen.E de coches eléctricos establece la próxima generación de vehículos eléctricos de gran autonomía (nos menos de 400 km) construidos sobre plataformas modulares y ultraligeras diseñadas para ofrecer la máxima seguridad en caso de accidente, para los pasajeros y también para las baterías. De momento las baterías seguirán siendo las actuales de iones de litio en versiones más avanzadas y densas y conectadas a motores eléctricos todavía más eficientes.

* * *

Charger prototype finding its way to Model S. https://t.co/L9E4MR642G