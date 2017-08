El animal casi indestructible que puede sobrevivir en el espacio y a 30 años de ayuno

Por Nacho Palou — 5 de Agosto de 2017

Los tardígrados, también llamados osos de agua, son organismos extremófilos capaces de vivir en condiciones realmente extremas: a 30 años sin alimentos, 10 años sin agua, el vacío del espacio, 6000 atmósferas de presión (la presión “normal” en la Tierra es 1 atmósfera), temperaturas de entre -200° de hasta 150° o a la radiación ionizante . Se cree que este animal “indestructible” sobreviviría al impacto de un meteorito como el que borró del mapa a los dinosaurios. “La muerte del Sol tal vez sea lo único capaz de hacer desaparecer a los tardígrados.

