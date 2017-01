Un dron y un globo metidos en una cámara de vacío

Por Nacho Palou — 23 de Enero de 2017

Al meter un dron en una cámara de vacío lo que sucede es que el dron no puede volar. No hay aire y por tanto no hay manera de crear la sustentación necesaria para que el dron vuele. Así que cae a piedra hasta que vuelve a entrar aire en la cámara.

En cambio un globo lleno de aire (el cual se expande conforme desciende la presión dentro de la cámara), sin embargo sí puede impulsarse en el vacío expulsando el aire que mantiene en su interior, lo que produce un empuje en el globo aunque también esté en el vacío. Se trata de una sencilla forma de visualizar las diferencias en el principio de funcionamiento entre una aeronave y un cohete.

Como explica el autor del vídeo, aunque la respuesta sea evidente “es divertido comprobar aquello que la ciencia predice y que en realidad nunca antes has podido ver realmente. No hay nada que dé más solidez a un principio científico que el hecho de verlo con tus propios ojos.”

Estoy de acuerdo en que el hecho de saber la respuesta no le resta gracia a ver cómo sucede. Y la respuesta no parecía estar tan clara para todo el mundo: en los comentarios del vídeo hay muchos despistados preguntando cómo pueden volar los cohetes sin aire o cómo pueden “flotar las cosas” si el espacio está vacío.