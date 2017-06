La moderación de los comentarios en el New York Times no es un trabajo nimio

Por @Alvy — 20 de Junio de 2017

Los comentarios en los artículos del New York Times son tan numerosos que sería misión imposible garantizar que las páginas tuvieran el aspecto respetable y calidad como les gustaría a los editores y anunciantes. De modo que la publicación tan solo abre a comentarios un 10 por ciento de los artículos, básicamente los que consideran más interesantes y donde la gente más podría aportar. Ese número es el máximo que alcanza a moderar un equipo de 14 personas que trabajan a tiempo completo o parcial. En total supervisan unos 12.000 comentarios diarios, entre los que naturalmente abundan los ataques de trolls, spammers y «desinformantes» – una lacra que prefieren evitar. [Fuente: Digiday: How The New York Times moderates 12,000 comments a day.]