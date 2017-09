Un dron que «aterriza» en las paredes como los pájaros

Por @Alvy — 13 de Septiembre de 2017

Este dron llamado S-Drone es capaz de posarse sobre las paredes utilizando la misma técnica de vuelo de los pájaros; algo que parece complicado pero resulta bastante efectivo cuando no hay otro sitio disponible. De momento es solo un prototipo; lo han desarrollado Universidad Sherbrooke de Canadá.

Cuando el dron se aproxima a una pared se reclina cual grácil pájaro, extiende unos pequeños garfios que se agarran a prácticamente cualquier superficie y… ¡listo! Ahí se queda cómodamente aposentado. Si te preguntas lo mismo que yo cuando empecé a ver el vídeo… sí, también es capaz de despegar en esa posición. Sólo por eso me parece doblemente espectacular. El vídeo de Vocativ resumen bien sus habilidares; hay algo más en el completo de Sherbrooke: The S-MAD: A Drone Landing on Walls Like a Bird.

Pero… ¿Para qué querrías aterrizar un avión dron en una pared? Como ya es habitual en estos casos dicen que «podría venir bien en situaciones de emergencia y rescate.» Pero vamos a ver: ¿por qué todos los drones y nuevos inventos voladores y robóticos tienen que servir de algo para operaciones de rescate y emergencias? Supongo que es una forma rápida y buenrrollista de hacer ver que son inventos para el bien en vez de amenazantes adversarios – a la vez que una forma rápida de colarlos en concursos y cuando se anda buscando financiación. Pero es que ya es lo «emergencias y rescate» empieza a ser un topicazo un tanto a manido, como se habrá percatado cualquiera que se dedique a estar al tanto de todos estos «nuevos inventos».