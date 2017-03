Alguien disparó un misil de 3 millones contra un cuadricóptero de juguete

Por Nacho Palou — 17 de Marzo de 2017

Según la afirmación de un mando del ejército de EE UU que recoge el diario británico The Independent, “un aliado muy próximo utilizó un misil Patriot para derribar un drone”, lo cual así de entrada tampoco suena descabellado.

La cosa es que el Patriot es uno de los misiles más caros: cuesta 3 millones de euros la unidad. Está diseñado para derribar misiles enemigos y alcanza una velocidad que es cinco veces la velocidad del sonido.

Por su parte el dron no era un dron “de verdad”, militar, sino que era “un cuadricóptero de esos que se puede comprar en Amazon por unos 200 euros, el cual no tuvo ninguna posibilidad contra un Patriot.”

Es verdad que incluso los drones de 200 euros de Amazon puestos en malas manos pueden resultar peligrosos, “transportando pequeñas bombas incendiarias o granadas (...) pero aun así no estoy seguro de que salgan las cuentas”, dice el general norteamericano. “Si yo fuera el enemigo me iría a eBay, compraría todos los cuadricópteros que pudiera y me dedicaría a vaciar el arsenal de misiles Patriot del contrario.”

Fotografía: Ricardo Gomez Angel / Unsplash.