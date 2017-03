Por tercer año consecutivo el sector energético NO incrementa sus emisiones de CO2

Por Nacho Palou — 24 de Marzo de 2017



Emisiones globales relacionadas con la producción de energía (1975 – 2016) en miles de millones de toneladas. International Energy Agency.

En NewScientist, CO 2 emissions from energy remain flat for third year running,

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA) el sector energético no incrementó en 2016 y por tercer año consecutivo sus emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) a pesar del crecimiento económico global. Los motivos principales son el aumento de las energías renovables, el cambio en el uso de carbón por gas natural y las mejoras en la eficiencia energética. En EE UU el descenso de las emisiones fue de un 3 por ciento; en China 1 por ciento y en Europa se mantuvo igual, compensando ligeros incrementos en el resto del mundo.

En 2016 las energías renovables cubrieron casi una cuarta parte de la demanda eléctrica mundial y globalmente las renovables ya superan al carbón como principal fuente de electricidad: “En el mundo se instala medio millón de paneles solares cada día y en China se instalaron dos turbinas eólicas cada hora (en 2015).”

Si no se producen cambios en el ritmo ni en las políticas de adopción de las renovables se prevé que en 2025 comenzará a reducirse el uso de combustibles fósiles para generar electricidad, principalmente del gas (para electricidad, no para calefacción) y el carbón.

Poca duda queda ya sobre la relación que hay entre las emisiones de CO2 y el calentamiento global.

