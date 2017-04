El globo de la complejidad de la economía

Por @Alvy — 23 de Abril de 2017

Este proyecto, titulado The Globe of Economic Complexity es obra del Center for International Development de la Universidad de Harvard. Básicamente intenta condensar y visualizar lo complejo de la economía mundial resumiendo los datos de 15 billones de dólares en exportaciones en una sola imagen interactiva.

El resultado es bastante espectacular y además fácil de leer: cada píxel del mapa equivale a 100 millones de dólares. Los colores son los diferentes sectores (minerales, plásticos, metales, maquinaria, transporte…) y haciendo clic se puede ver exactamente qué tipo de bienes exporta cada país: coches, medicamentos, aceite, oro, embarcaciones…) Como es obvio no todos los países industrian todo tipo de bienes y algunos tienen más peso en ciertos sectores: mientras que China es mayoritariamente «azul» (maquinaria y electrónica), Ghana es naranja (minerales) y Rusia marrón (petróleo).

Además de esto hay múltiples formas de ver los datos: la primera es un globo, que da nombre al proyecto, donde al hacer clic o buscar cada país aparecen las principales influencias que tienen sus exportaciones. También puede verse como mapa convencional (plano) o como gráfico de barras tridimensional (mapa + los tamaños de las exportaciones de cada país). Y finalmente los no menos interesantes espacios de productos que en dos y tres dimensiones muestran quiénes exportan cada tipo de bienes.

El trabajo es auténticamente fenomenal y al utilizar datos procedentes de organismos internacionales hace que sea más fácil comparar países, productos y entender las complicadas relaciones con solo mover un poco el ratón. Algo interesante: en el caso de España su color tiende a ser más bien blanco, lo que indica que exportamos «un poco de todo» y no tenemos una gran dependencia de una única industria.