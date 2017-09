Por @Wicho — 22 de Septiembre de 2017

Este vídeo acerca de Adeline, la propuesta de Airbus para cohetes reutilizables, ya tiene un par de años, pero es la primera referencia que encuentro sobre ese concepto.

Adeline, de ADvanced Expendable Launcher with INnovative engine Economy, o Cohete Desechable Avanzado con Economía de Motor Innovador (odio los acrónimos graciosetes en inglés), no apuesta por recuperar toda la primera etapa del cohete, sino sólo los motores de ésta, que son el componente más caro.

Así, tras el lanzamiento, y terminada la misión de la primera etapa, la parte final de ésta se desprendería del resto para volver a tierra como una especie de dron gracias a sus alas y a sus dos motores, motores que durante el despegue permanecen ocultos dentro de un carenado.

Airbus estima que su uso permitiría ahorrar entre el 20 y el 30% del coste de un vuelo a cambio de una penalización de peso de un 10% adicional.

El proyecto comenzó en 2010, pero por ahora no hay más que unos modelos a escala de prueba y no hay fechas firmes para una prueba a tamaño real, ni mucho menos para ver cuando los Ariane 6, que se estrenarán en 2020, podrían incorporar esta tecnología, tecnología que además la Agencia Espacial Europea tendría que decidir adaptar al Ariane 6, cosa que no está hecha ni mucho menos.