Así se ve salir la Luna –y algunos planetas– desde la Estación Espacial Internacional

Por @Wicho — 30 de Septiembre de 2017

Fotografiado el 18 de septiembre de 2017 por Paolo Nespoli en A peaceful and breathless Moonrise from the Space Station se puede ver la Luna elevándose sobre el horizonte de la Tierra junto con Mercurio, Marte, Venus, y la estrella Regulus.

Paolo Nespoli lleva a bordo de la EEI desde 28 de julio de 2017 en la misión Vita.

Vita responde los conceptos vitalidad, innovación, tecnología y habilidad (que en inglés no lleva hache) y es la tercera misión de Paolo en la EEI.

El extenso programa científico de Vita incluye experimentos en biología, fisiología humana, así como el estudio del medio ambiente espacial, ciencia de los materiales y demostraciones de tecnología.

Cuando no esté «aciendo la cencia», Paolo trabajará con sus colegas para mantener la Estación Espacial en perfecto estado.