Cassini: un homenaje a las lunas de Saturno

Por @Wicho — 13 de Septiembre de 2017

Aunque por lo general se piensa en Cassini/Huygens como una misión a Saturno en realidad las lunas del planeta también formaban una parte muy importante de la misión, como deja bien claro la existencia de Huygens, el aterrizador que dejamos en Titán.

Así que está muy bien que haya un vídeo como The Moons of Saturn: Homage to NASA’s Cassini Mission que homenajea a la misión, pero centrándose en las lunas.

Me encanta además el efecto que producen las imágenes «a saltos»; me recuerdan un montón las películas de Georges Méliès, en especial Viaje a la Luna, claro.

A Cassini le quedan dos días. Literalmente.