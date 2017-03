Cassini asombra con las más recientes imágenes de Pan, la luna de Saturno con forma de ravioli

Por @Wicho — 9 de Marzo de 2017





Aunque todavía no han sido procesadas están ya haciendo las rondas una serie de imágenes de Pan, una de las lunas de Júpiter, tomadas por la sonda Cassini el 7 de marzo de 2017. Unas imágenes tan alucinantes que hasta Carolyn Porco, la responsable del equipo que produce las imágenes finales de Cassini, creyó al principio que eran impresiones artísticas. Pero son reales.

Pan es la segunda luna más interna de Saturno y aunque ya sabíamos que presentaba un abultamiento alrededor de su ecuador nunca lo habíamos visto con tanto detalle. Esto es gracias a que, cumplida con creces su misión principal y varias misiones extendidas, la sonda Cassini está ya en la última fase de su misión, en la que la NASA está arriesgando más que nunca antes. Así, está pasando más cerca de los anillos de lo que lo hiciera nunca, y a partir de 22 de abril de 2017 pasará entre los anillos y Saturno.

Pan está en la que se conoce como división Encke, un hueco dentro del Anillo A de Saturno creado precisamente por la presencia de Pan. Su gravedad hace que algunas partículas del anillo hayan sido desplazadas hacia el planeta y otras hacia fuera, dejando el hueco de 325 kilómetros de ancho en el que orbita Pan, aunque aún quedan tres delgados anillos en su interior, uno de los cuales coincide con la órbita de Pan.



Mind the Gap: la división Encke el 29 de octubre de 2004

Pero no todas las partículas que estaban en la división de Encke fueron empujadas hacia dentro o hacia fuera: algunas se fueron depositando sobre el ecuador de Pan creando esa especie de disco que le da esa forma tan peculiar y que técnicamente se conoce como disco de acreción ecuatorial.

Las imágenes que abren esta anotación son las más recientes y de más resolución que tenemos, pero hace años que sabemos la forma que tiene Pan. Ya en 2007 y 2008 Carolyn Porco y otros miembros del equipo de Cassini habían publicado dos artículos en los que estudian la formación de este disco alrededor de Pan y Atlas, otra luna de Saturno que también lo presenta: Saturn’s Small Inner Satellites: Clues to Their Origins y The Equatorial Ridges of Pan and Atlas: Terminal Accretionary Ornaments?



Atlas vista por Cassini… Aunque el 14 de abril de 2017 Cassini obtendrá imágenes de más calidad

De hecho la existencia de Pan ya se sospechaba desde mediados de los 80 precisamente por la existencia de la división de Encke, aunque no pudo ser confirmada hasta 1990 por Mark Showalter y su equipo en imágenes de la Voyager 2 en las que apenas era un pixel, pero un pixel que estaba justo donde los modelos predecían que tenía que estar.



Imagen que confirmó la existencia de Pan

Los discos de acreción de Pan y Atlas son más suaves que las lunas propiamente dichas porque se han ido formando por el depósito de innumerables partículas a lo largo del tiempo sobre su ecuador, un poco como cuando en la playa echas arena sobre las rocas.

La misión de Cassini finalizará el el 15 de septiembre de 2017, cuando casi agotado su combustible se precipite en la atmósfera de Saturno para evitar que en el futuro, cuando ya no pueda maniobrar, pueda chocar contra ninguna de sus lunas.

