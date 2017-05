China quiere poner un asteroide en órbita lunar para extraer sus minerales

Por Nacho Palou — 12 de Mayo de 2017

Según recoge la publicación IBT China tiene un programa espacial muy ambicioso, que incluye explorar la Luna y asumir los “enromes costes y riesgos de la exploración espacial” y desarrollar la minería espacial que le daría acceso a los minerales y elementos que puede haber en el suelo lunar y en asteroides, valorados en decenas o cientos de miles de millones.

La agencia espacial china calcula que podría tener una sonda destinada a la exploraciones de asteroides hacia 2020. “Muchos de los asteroides próximos a la Tierra contiene altas concentraciones de metales preciosos”. Uno de los planes de China pasa por capturar uno de estos asteroides y enganchar una sonda en su superficie, encender múltiples cohetes y llevar el asteroide hasta la órbita de la Luna. Las tareas de minería en el asteroide y el transporte de los minerales serían tareas encomendadas a robots. Lo que no ha revelado la agencia china es qué asteroide están pensando capturar.

Otra posibilidad mencionada en el artículo China considering mission to 'capture' asteroid and fire it into moon's orbit considera el uso de los asteroides como asentamiento para una base permanente. Según Ye Peijian, jefe del programa lunar chino, “la rotación de un asteroide puede generar cierta cantidad de fuerza centrífuga que puede transformarse en gravedad, la cual es necesaria para la movilidad y la saludo de los astronautas.”

Fotografía: Asteroide Vesta fotografiado porla NASA.