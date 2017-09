Y así, niños, es como NO se hace aterrizar un cohete

Por @Wicho — 14 de Septiembre de 2017

La gente de SpaceX nos tiene muy mal acostumbrados últimamente con lo fácil que hacen parecer eso de recuperar las primeras etapas de los cohetes que lanzan… pero como siempre digo la cosa dista de ser sencilla.

Y How Not to Land an Orbital Rocket Booster es una prueba de ello. Con algunas imágenes no publicadas anteriormente, el vídeo recoge los piñazos sufridos por unas cuantas primeras etapas antes de que las cosas empezaran a salir bien.

Aparte de las espectaculares imágenes los rótulos del vídeo son también muy buenos.