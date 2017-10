Y con la del Koreasat-5A van quince primeras etapas recuperadas una detrás de otra por SpaceX

Por @Wicho — 30 de Octubre de 2017

El Falcon 9 FT con número de serie 1042 y su segunda etapa han colocado sin problemas el satélite de telecomunicaciones KoreaSat-5A en su órbita de transferencia geoestacionaria tras un lanzamiento de libro desde la histórica plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy.

Y en lo que ya se está convirtiendo en costumbre la primera etapa del cohete ha aterrizado de vuelta en el espaciopuerto flotante Of Course I Still Love You, situado a unos 625 kilómetros de la costa, a pesar de que el mar no estaba precisamente tranquilo.

Eso sí, al venir de una órbita de transferencia geoestacionaria fue un aterrizaje «caliente» que de hecho provocó un pequeño incendio en la plataforma del Of Course… Aunque los sistemas contraincendio de a bordo –también conocidos como mangueras– pronto dieron cuenta de él.

Se trata del lanzamiento número 16 en 2017 para SpaceX, que con ésta ya dobla la cifra de lanzamientos de 2016. Es, además, la decimoquinta vez consecutiva que SpaceX consigue recuperar una primera etapa tras el lanzamiento, para un total de 19 recuperaciones de 24 intentos.

Lo hacen parecer sencillo, pero dista mucho de serlo.

Al Koreasat-5A le queda aún llegar a su órbita de trabajo, pero eso ya no es cosa de SpaceX, que ahora se apresta para lanzar una misteriosa carga para el gobierno de los Estados Unidos conocida con el nombre en código Zuma.

Por lo visto el lanzamiento tiene que producirse en la segunda quincena de noviembre y se llevará a cabo también desde la plataforma 39A, aunque en este caso está pensado que la primera etapa vuelva a tierra en lugar de aterrizar en alta mar.