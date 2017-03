La mujer que caza asteroides (y la importancia que tiene la ciencia ficción para la ciencia)

Por Nacho Palou — 20 de Marzo de 2017

En la charla Ted titulada Adventures of an asteroid hunter, Carrie Nugent (en inglés, subtitulado) dedica unos entretenidos minutos a hablar sobre su trabajo como cazadora de asteroides. De la importancia que juegan los asteroides en el desarrollo de la Tierra y también de por qué es necesario tener controlados al menos aquellos que están más próximos: “localizarlos a tiempo puede suponer nada menos que salvar la vida en la Tierra,” asegura.

Durante la charla Carrie sostiene en sus manos el fragmento de un asteroide, un objeto que es “anterior a cualquier artefacto humano, más viejo que los continentes y que los océanos y que la Tierra que los contiene. Este objeto se originó hace 4.000 millones de años; en los primeros días de la formación del Sistema Solar, cuando los planetas todavía se estaban formando. Este trozo de níquel y de hierro no resulta muy especial a simple vista, pero cuando se corta y se abre se puede ver que su estructura es diferente a la de los metales terrestres. Su interior revela cristales metálicos que sólo pueden formarse en el espacio, allí donde el metal fundido se enfría muy lentamente al perder apenas unas décimas de grado cada millón de años.”

En The Guardian, Confessions of an asteroid hunter Carrie Nugent relata también cómo la ciencia ficción, a través de películas como Star Wats, Deep Impact y Armageddon, estimuló su carrera de astrofísica especializada en asteroides,

Estoy convencida de que debo mi trabajo a esas dos películas [Deep Impact y Armageddon] Ninguna de las dos pretendía ser científicamente correcta, pero hicieron un buen trabajo comunicando el riesgo que suponen los asteroides para la Humanidad. Si conozco a alguien y me pregunta a qué me dedico puedo decir “busco asteroides.” Al principio recibiré alguna broma sobre Bruce Willis o el Armagedón y eso es genial porque significa que mi pequeño y confuso trabajo está en su radar: comprenden inmediatamente lo que hago y la importancia que tiene.

Carrie Nugent también es autora del libro (en inglés) Asteroid Hunters.