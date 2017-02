La NASA considera una misión tripulada de su cápsula Orión para 2019

Por @Wicho — 21 de Febrero de 2017



Impresión artística de una cápsula Orión en órbita

Una de las cosas que pasa con cada cambio de presidente en los Estados Unidos es que la NASA recibe un nuevo conjunto de directivas no necesariamente compatibles con las anteriores –y menos si el nuevo presidente es del otro partido– que por lo general sólo sirven para retrasar algunas cosas y cancelar otras.

Según se puede leer en A bolder, risk-taking NASA? Agency looking at Orion crew launch in 2019 uno de los posibles cambios que puede traer consigo la administración Trump es que la primera misión de una cápsula Orión sea tripulada.

Con los planes actuales la NASA tiene previsto lanzar la EM-1, o Misión de Exploración 1, allá por septiembre de 2018. Se trata de un vuelo de prueba en el que la cápsula Orión viajará más allá de la Luna, pero vacía.

Pero al parecer el gabinete entrante no está muy contento con el ritmo glacial al que avanza el proyecto, pues es muy probable que la EM–1 se fuera a retrasar hasta al menos 2019, por no hablar de que una misión tripulada no parece muy probable antes de 2021 según los más optimistas, aunque no sería de extrañan que a su vez se retrasara a 2023 o incluso 2024.



Ingenieros de la NASA haciendo pruebas en tierra de una Orión simulada

Así que está circulando un memorandum por la agencia que habla de ver la posibilidad de convertir la misión EM–1 en una misión tripulada que pueda ser lanzada en 2019, el año en el que se cumplen 50 años del primer alunizaje. Aunque la EM–1 sólo serviría para llevar a unos astronautas más allá de la órbita baja terrestre por primera vez desde 1972.

Claro que para esto la NASA necesitaría más recursos, y más recursos implican más dinero, dinero que no está muy claro de dónde saldrá si se lo gastan en construir el muro.

No soy muy de apostar, pero si fuera a apostar sobre esto apostaría a que va a ser que no.

Mientras, la NASA tendrá que seguir comprando plazas en las Soyuz rusas a la espera de que Boeing y SpaceX tengan listas la Starliner y la Dragon v2, algo que probablemente no ocurra antes de finales de 2018 o principios de 2019.