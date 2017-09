Pósteres retro de la sonda Cassini

Por @Wicho — 22 de Septiembre de 2017

Hace una semana que le dijimos adiós a Cassini, una de las misiones espaciales más exitosas de las últimas décadas, aunque sin duda seguiremos oyendo hablar de ella según los científicos sigan trabajando con los aproximadamente 635 GB de datos que nos ha dejado.

Pero los espaciotrastornados podemos seguir disfrutando de ella con cosas como estos pósteres retro que la NASA diseñó para conmemorar el fin de la misión.

El de la izquierda, llamado Swan song (canto del cisne) hace homenaje a un cartel ya clásico del concierto de Led Zeppelin en Chicago del 6 de julio de 1973. El de arriba a la derecha es Whoosh! y homenajea al díptico Wham! de 1963 de Roy Lichtenstein. El de abajo a la derecha es ’97 Cassini. What else. y está inspirado en un anuncio del Corvette en la revista Road 6 Track titulado ‘70 Corvette. What else.

Todos ellos se pueden descargar en alta resolución para imprimirlos en condiciones.