Primeros nombres oficiales para la geografía de Plutón

Por @Wicho — 8 de Septiembre de 2017

La Unión Astronómica Internacional acaba de anunciar que ha aprobado nombres oficiales para catorce de las características de la superficie del ex planeta que nos reveló la sonda New Horizons cuando pasó por allí en 2015.

Según se puede leer en Pluto Features Given First Official Names los nombres aprobados son:

Según Alan Stern, el investigador principal de la New Horizons, «las denominaciones aprobadas honran a muchas personas y misiones espaciales que abrieron el camino para la exploración histórica de Plutón y el Cinturón de Kuiper, los mundos más distantes jamás explorados.»

Aún quedan muchas características de Plutón que aún no tienen nombre oficial, aunque sí hay propuestas de nombres en consideración, por lo que habrá que seguir esperando.