El día que un Saturno V se convirtió en atrezzo para un vídeo de The police

Por @Wicho — 23 de Octubre de 2017

El 23 de octubre de 1979 The Police grababa en el Centro Espacial Kennedy el videoclip de su canción Walking on the moon utilizando como atrezzo* un cohete Saturno V. En concreto se trataba del que fue construido para la misión Apolo 18, que tenía que haber aterrizado en el cráter Copérnico.

Reconozco que me causa una cierta incomodidad ver a Stewart Copeland baqueteando las toberas y los conductos de los motores F1 del cohete, a pesar de que están diseñados para soportar eso y mucho más. Pero el problema de ese cohete no era un jovenzuelo estadounidense dándole golpecitos sino que durante muchos años estuvo abandonado al sol, expuesto al calor y la humedad de Florida.

No sería hasta 1995 cuando un ambicioso plan para restaurarlo y construir un edificio en el que albergarlo y exponerlo en condiciones al público. Hoy en día es una de las grandes atracciones del Complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy y resulta absolutamente impresionante caminar debajo de él, aunque está a la altura suficiente para que nadie pueda toquetearlo.

La historia de la recuperación de este trozo de la historia de la era espacial está contado en The Final Journey of the Saturn V, un libro coescrito por el dueño de la empresa que se encargó de su restauración.

Walking on the moon fue, por cierto, número uno en las listas de singles del Reino Unido y de Irlanda, llegó al número 20 en España… pero ni se asomó a las listas de los Estados Unidos a pesar del despliegue de medios.

*Por cierto que en el departamento de atrezzo debieron quedar agotados con lo de coseguir un Saturno V porque en el vídeo Sting toca una guitarra en vez de un bajo.