SpaceX anuncia –muy optimísticamente– una misión tripulada alrededor de la Luna para 2018

Por @Wicho — 27 de Febrero de 2017



Impresión artística de una Crew Dragon en el espacio

Según se puede leer en SpaceX to Send Privately Crewed Dragon Spacecraft Beyond the Moon Next Year dos personas le han pagado un montón de dinero a SpaceX para que las lleven en un viaje alrededor de la Luna a finales de 2018.

Harán el viaje en una Crew Dragon, la versión tripulada de la cápsula de carga Dragon, que será lanzada mediante un cohete Falcon Heavy. La nota de prensa no dice quienes son ni aclara si irán acompañadas de alguien más que pilote la nave, lo que parece probable.

El problema de todo esto es que ni el Falcon Heavy ni la Crew Dragon han volado nunca, por lo que lo de que la misión alrededor de la Luna será lanzada a finales de 2018 se me antoja cuando menos optimista; las primeras previsiones de SpaceX hablaban de que el Falcon Heavy haría su lanzamiento inaugural en 2013, y la Crew Dragon también va con retraso sobre lo previsto. De hecho el lanzamiento de una Crew Dragon no tripulada a Marte anunciado para 2018 ha sido pospuesto hasta 2020.



Impresión artística del lanzamiento de un Falcon Heavy

Además, aparte de hacer las pruebas pertinentes con el cohete y la nave, SpaceX tiene que conseguir el permiso de la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos para llevar «civiles» a bordo de su nave.

Así que no, no creo que lo consigan en 2018. Ni en 2019. Y a ver si para 2020. Pero sí estoy convencido de que SpaceX (y Boeing) lanzarán misiones tripuladas antes de que la NASA vuelva a hacerlo con una nave propia.