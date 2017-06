SpaceX recupera su decimotercer cohete

Por @Wicho — 25 de Junio de 2017

Sped up version of today's rocket landing on the Droneship Just Read the Instructions (guess it did) Una publicación compartida de Elon Musk (@elonmusk) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 2:41 PDT

Un cohete Falcon 9 de SpaceX ha puesto en órbita la segunda tanda de satélites Iridium NEXT con un lanzamiento múltiple de 10 unidades.

Pero como siempre la misión principal ha quedado un poco de lado con la recuperación de la primera etapa del cohete lanzador, que a pesar de que las condiciones meteorológicas estaban un poco en el límite aterrizó sin problemas en el espaciopuerto flotante autónomo Just Read The Instructions. Ha sido especialmente impresionante ver como la primera etapa atravesaba las nubes para encontrar el JRTI esperándole justo debajo.

Con esta son trece las veces que SpaceX ha conseguido recuperar una primera etapa tras su lanzamiento; ésta en concreto viene apenas dos días después de que la primera etapa que lanzó el Bulgariasat-1 aterrizara con éxito en el Of Course I Still Love You.

La primera etapa que lanzó los Idirium NEXT era una etapa nueva, ya que los lanzamientos están contratados con cohetes nuevos; la del Bulgariasat-1 era reutilizada.