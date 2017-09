La última panorámica (no oficial) de Saturno tomada por Cassini

Por @Wicho — 28 de Septiembre de 2017

A lo largo de sus más de trece años en órbita alrededor de Saturno la misión Cassini/Huygens nos ha dejado incontables imágenes. Pero ésta sin duda va a ser una imagen icónica de la misión, pues es la última panorámica que tomó Cassini de Saturno y sus anillos.

Mindaugas Macijauskas cogió 36 de las últimas imágenes enviadas a tierra por la sonda –no pudo enviar más durante su entrada en la atmósfera de Saturno porque no había ancho de banda suficiente– y produjo esta panorámica del lado nocturno del planeta que ha sido escogida como Imagen Astronómica del Día de la NASA del 26 de septiembre de 2017.

El Sol está en la parte superior de la imagen, aunque no se ve, haciendo que Saturno arroje una sombra sobre sus enormes anillos. Esta posición de la sombra no puede ser vista desde la Tierra y no será visible de nuevo hasta que alguna otra nave espacial lanzada desde la Tierra visite al gigante anillado.

Y ojo, que ésta no es la versión oficial de esta imagen; en Ciclops, el laboratorio de procesado de imágenes de la misión, estan trabajando en ella, aunque aún no han dicho cuando la tendrán lista.

Relacionado,