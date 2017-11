Un arcoiris en los anillos de Saturno

Por @Wicho — 8 de Noviembre de 2017

Me ha encantado Rainbow on the Rings, una imagen de los anillos de Saturno capturada por nuestra añorada Cassini el 12 de junio de 2007. Se ve una especie de arcoiris en ellos… Aunque en realidad no estaba allí. O al menos no como ese arcoiris.

Cassini sí veía un punto brillante, producido por los rayos de Sol que rebotaban en las partículas heladas de los anillos y volvían hacia ella, un fenómeno que se producía cuando en Sol estaba justo detrás de la sonda –en oposición, que dicen los astrónomos–.

Pero lo que tenía que haber sido un punto blanco brillante en la imagen se ve de color por la forma en la que Cassini tomaba fotos en color con sus cámaras monocromas: para ello tomaba exposiciones sucesivas a través de filtros rojo, verde y azul, y como el punto brillante se va moviendo según Cassini recorre su órbita –aquí se puede ver un gif animado– en cada una de las tomas sale filtrado sólo parcialmente, lo que produce ese efecto arcoiris.

La imagen muestra los anillos, iluminados por el Sol, desde unos nueve grados por debajo de su plano, a una distancia de unos 523.000 kilómetros, por lo que en la imagen a resolución completa cada pixel se corresponde con 31 kilómetros.

(La tuiteó Massimo).