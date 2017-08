Visiones de Marte en tu navegador

Por @Wicho — 21 de Agosto de 2017

Por mucho que le pese a Elon Musk la inmensa mayoría de la humanidad jamás podrá ver Marte en primera persona, pero Visions of Mars, un vídeo creado por Kevin Gill se aproxima mucho a lo que podríamos ver de estar allí.

La información sobre la el relieve y la textura del terreno viene de imágenes de la cámara HiRISE de la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, mientras que los colores vienen de imágenes tomadas por Curiosity y Opportunity.

Las imágenes que usa Kevin está a disposición de todo el mundo, así que si te animas el proceso que sigue está explicado en Need a break from Earth? Go stand on Mars with these lovely landscapes.

Como siempre digo, las sondas que tenemos repartidas por el sistema solar son nuestros sentidos mientras no podamos llegar allí en persona… pero una vez que podamos hacerlo, ¿seguirán sirviéndonos nuestros sentidos?

Futuro profundo. La humanidad se ha extendido a otros sistemas y debe adaptarse sensorialmente. Ese es el contexto de #Doorcómic pic.twitter.com/TAvf054i9F — Antonio Martínez Ron (@aberron) 4 de agosto de 2017

