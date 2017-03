Die astronautin, el proyecto para llevar la primera astronauta alemana al espacio

Por @Wicho — 27 de Marzo de 2017

Pocos proyectos de financiación colectiva tan ambiciosos como este he visto: Die astronautin tiene como objetivo enviar a una astronauta alemana a la Estación Espacial Internacional en 2020.

Es una iniciativa impulsada por Claudia Kessler que en marzo de 2016 consiguió unas 400 solicitudes de otras tantas mujeres alemanas que tras el correspondiente proceso de selección han quedado reducidas a seis candidatas.

Nicola Baumann, Lisa Marie Haas, Susanne Peters, Magdalena Pree, Suzanna Randalle Insa Thiele-Eich son las seis elegidas, y de entre ellas saldrán las dos candidatas a volar al espacio, que serán anunciadas en marzo de 2017.



Las seis finalistas – @DieAstronautin

Las dos se entrenarán juntas por si acaso, aunque al final sólo puede quedar una.

Peeeero…

Una plaza como turista espacial en una Soyuz –y estoy suponiendo que esa es la forma en la que piensan enviar a la astronautin al espacio, porque no está explicado en ningún sitio de la web– cuesta unos 30 millones de dólares, un objetivo que me parece que no habrá campaña de financiación colectiva que cubra; de hecho están teniendo problemas para recaudar los 50.000 euros iniciales que les permitirían comenzar el entrenamiento de las dos candidatas.

Y si bien cierto que dicen que también quieren buscar financiación corporativa sigue pareciéndome complicado que consigan su objetivo.

Aunque si por el camino animan a más mujeres a dedicarse al campo aeroespacial tampoco es algo como para despreciar.