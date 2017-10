Un juego de tablero para reproducir las misiones a la Luna del programa Apolo de la NASA

Por @Wicho — 29 de Octubre de 2017

Apollo: The Game of Our First Voyages to the Moon es un juego de sobremesa sobre el programa Apolo de la NASA que en estos momentos está buscando financiación en Kickstarter.

La idea es que los jugadores vayan reproduciendo las misiones del programa poniéndose en el lugar del control de la misión y el de los tripulantes, para lo que dos de los jugadores tendrán que intentar el alunizaje. El juego incluye también escenarios en los que las misiones se encuentran con problemas y que los jugadores tendrán que sortear si tienen la mala suerte de que los dados los lleven por ahí.

Hay varias recompensas disponibles, pero la aportación mínima para hacerte con el juego es de 40 dólares.

(Gracias por el aviso, Samuel).