Así se forman las imágenes distorsionadas de las hélices de avión grabadas con teléfonos móviles

Por @Wicho — 30 de Junio de 2017

Hemos hablado en varias ocasiones del curioso efecto que se produce cuando grabas en vídeo con un teléfono móvil la hélice de un avión. Sale distorsionada porque los móviles capturan la imagen línea a línea… y Nyquist dice que eso tiene consecuencias.

Pero nunca había visto una explicación tan buena como la que hay en Why Do Cameras Do This?, un vídeo de Smarter every day en el que muestran lado a lado hélices y otros objetos en movimiento grabados con un móvil y con una cámara de alta velocidad. Aunque no entiendas ni mú de lo que dice Destin, las imágenes hablan por ellas mismas.

El vídeo está hecho en colaboración con Hery Reich de Minute Physics.