Algunos de los daños causados en cámaras y objetivos al fotografiar el Sol

Por Nacho Palou — 4 de Septiembre de 2017

La compañía de alquiler de material fotográfico LensRentals muestra en su blog, en Rental Camera Gear Destroyed by the Solar Eclipse of 2017, algunos de los daños sufridos por sus objetivos y cámaras utilizados por sus clientes para fotografiar el eclipse de Sol del pasado mes de agosto.

Los daños más comunes son quemaduras en espejos, obturadores y sensores, y también en diafragmas y filtros de densidad neutra derretidos. Entre los equipos afectados este Canon EF 600 f/4L IS II USM que cuesta unos 9 o 10.000 euros.



Diafragma de un teleobjetivo Canon 600 mm f/4L derretido por el calor del Sol. LensRentals.

Afortunadamente son daños muy concretos que se pueden reparar de forma relativamente fácil y para eso LensRentals cuenta con su propio servicio técnico. La compañía de alquileres quiere dejar claro que comparte esa galería de los horrores “no para criticar a sus clientes, sino para tu entretenimiento”, y que con todos esos daños están “más fascinados con el asunto que disgustados” dado que en realidad —a pesar de lo que puede parecer— los equipos daños fueron mucho menos de lo que ellos mismos esperaban.

Sirva además como demostración de la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad en estos casos, tanto en lo que se refiere a proteger los equipos de fotografía y de vídeo como, sobre todo, de los ojos.