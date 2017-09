Materiales preciosos fotorrealistas en su entorno natural

Por @Alvy — 1 de Septiembre de 2017

Estas fotografías forman parte de For What It’s Worth (Por lo que valen) un proyecto de Dillon Marsh que consiste en combinar materias primas reconstruidas de forma fotorrealista en su entorno natural. Lo cual hace que en un entorno salvaje y muy primario aparezca de repente un gigantesco objeto que procede de allí aunque no debería ser así.

Para el trabajo Marsh se tomó la molestia de calcular el volumen exacto de materiales extraídos de cada ubicación. De este modo el resultado queda «a escala» y refleja mejor lo que le arrancamos a la Tierra, algo que en minas como las de Sudáfrica dice que «ha modificado completamente la historia y economía del país». Sobre cada material escribió también unos párrafos explicativos.

Además de oro y cobre también se pueden encontrar diamantes y metales del grupo del platino (paladio, iridio, osmio, rodio y rutenio además del propio platino) que tienen todo tipo de aplicaciones en la industria de la electrónica.