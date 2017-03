Restricted Areas: desasosegantes ruinas soviéticas en la nieve

Por @Wicho — 12 de Marzo de 2017



Submarino clase Tango en el Museo Técnico Auto VAZ de Togliatti

Me ha parecido encantado el proyecto Restricted Areas de Danila Tkachenko que tiene como objetivo documentar la búsqueda del avance tecnológico por parte de nuestra especie.

Viajo en búsqueda de lugares que acostumbraban a tener gran importancia para el avance tecnológico – y que ahora están abandonados. Esos lugares perdieron su importancia junto con la ideología utópica que ahora está obsoltea. Ciudades secretas que no se pueden encontrar en mapas, triunfos científicos olvidados, edificios abandonados de complejidad casi inhumana. El perfecto futuro tecnocrático que nunca llegó.



Cualquier progreso llega a su fin antes o después, puede pasar por diferentes razones – guerra nuclear, crisis económica o desastre natural. Para mí es interesante ver lo que queda después.



Cubierta del pozo superprofundo de Kola

Me han recordado mucho a la estética de las máquinas de ficción que distingue Simon Stalenhag en Tales from The Loop y Things from the flood.

(Vía Juxtapoz y Molinos).