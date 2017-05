El hombre que minaba pacientemente bitcoin a mano, con lápiz y papel

Por @Alvy — 13 de Mayo de 2017

Rápido no es. Pero posible sí. Por eso esta historia de Mark que hizo una prueba para comprobar cuánto tardaría en minar bitcoin a mano tiene un mérito especial.

Según cuenta el hash SHA-256 es relativamente fácil de calcular a mano, a pesar de que resulta bastante lento. La función hash se aplica varias veces y es un poco tediosa de calcular a partir de los dígitos hexadecimales, convirtiéndolos a binario, pero en algo más de un cuarto de hora se puede completar.

Según sus cálculos si para una ronda se necesitan 16 minutos 45 segundos para calcular un bloque completo de 128 rondas (y algunos cálculos extra) requeriría un día y medio más o menos. Una persona podría pues calcular a una velocidad de unos 0,67 hashes por día, mientras que las máquinas de minería actuales pueden hacerlo 1.000.000.000.000.000.000 veces más rápido (!)

Así que como sabiamente dice muy práctico no es que sea, y eso sin tener en cuenta en los cálculos la energía que debería consumir –por ejemplo en forma de donuts– ni el coste del papel y los lápices necesarios.

En el vídeo pueden verse los detalles del método –ya está acelerado en las partes menos emocionantes– y a través de Google Translate se puede acceder a la versión traducida, que en inglés no está mal para entender todo el asunto: Mining Bitcoin using paper and pen (también se puede cambiar a español).

(Vía @Mezvan.)