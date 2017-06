El día del Appocalipsis

Por @Alvy — 6 de Junio de 2017

Apple ha utilizado su tradicional Conferencia de desarrolladores de este año para dar a conocer este anuncio que, como en los viejos tiempos, es más una mini-peliculita: Appocalipsis, un mundo tan distópico como hilarante en el que como es fácil ver falta algo.

El anuncio tiene su gracia como concepto pero también por los grandes gags (mis favoritos: Farmville, selfies, face-swap). Todo está sobreactuado y supervitaminado; además es fácil ver que no han reparado en gastos, ni en VFX, ni en banda sonora: ahí queda el mismísimo All Right ochentero de Christopher Cross.

