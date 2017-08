El duro día a día del informático del USS Enterprise 1701‑D

Por @Alvy — 24 de Agosto de 2017

Ser «el informático» es duro, especialmente si trabajas en el departamento de soporte técnico – sea en alguna nave de Star Trek o no. Es sin duda un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, en este caso The Bitter IT Guy.

Y es que como dice el protagonista de esta historia: cuando todos los diagnósticos se han pasado con éxito, el ordenador de la nave está actualizado y todos los indicadores están en orden… ahí siguen los usuarios.

Recordemos la biblia de la informática:

Luser: un usuario que es especialmente loser (fracasado), por resultar irritante, estúpido o molesto para los informáticos y administradores de sistemas.

Toda una dosis de realidad con las que sin duda muchos sin duda se identificarán, aunque proceda del siglo XXIV y se le haya aplicado el humor sarcástico del siglo XXI.

Lo que me extraña es que ante tanta pregunta nunca recomiende apagar y encender el Enterprise.

NEVER FORGET:



