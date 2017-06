La inteligencia artificial ya puede estimar cuánto vas a vivir a partir de las imágenes de radiología

Por @Alvy — 8 de Junio de 2017

Los algoritmos de aprendizaje automático que examinan gigantescas colecciones de imágenes procedentes de pruebas de radiología ya son capaces de estimar la longevidad con la misma precisión que sus equivalentes humanos, los expertos en diversas especialidades que habitualmente diagnostican el estado de los órganos, las diversas enfermedades y su evolución.

Me imagino que si todavía están trabajando en ello en unos pocos años se podrán enviar desde una app las imágenes recogidas de la web del hospital con tus pulmones, corazón, huesos o cerebro y el resultado al cabo de unos segundos será el numerito mágico: los años que te quedan de vida. Sin paños calientes. Tan distópico como emocionante, supongo.

En Nature, todos los detalles: Precision Radiology: Predicting longevity using feature engineering and deep learning methods in a radiomics framework.

{Foto: Radiology (CC) Wikimedia}