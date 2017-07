Adobe dejará –por fin– de dar soporte a Flash en 2020

Por @Wicho — 26 de Julio de 2017

Adobe ya había liquidado Flash a finales de 2015 sustituyéndolo por Adobe Animate CC, una herramienta de animación web para desarrollar contenido HTML5 que, de todos modos, era capaz de generar contenido en Flash.

Pero según cuentan en Flash & The Future of Interactive Content a partir de 2020, ni eso, pues Adobe le va a dar matarile definitivo a Flash a finales de 2020. En concreto, dejarán de distribuir y mantener actualizado Flash Player.

Yo hace años que lo quité de mi ordenador y no lo echo nada de menos… pero me sorprende ver que aún a estas alturas hay sitios web que no funcionan si no tienes Flash instalado.

A ver qué hacen para 2021.

(Vía Manu Contreras).