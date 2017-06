Por @Alvy — 30 de Junio de 2017

Been there, done that:



Terra, prototipo / Enero de 1999



El último día de Terra / 30 de junio de 2017

¡Recuerdos de una vida anterior! Terra, el portal de contenidos, servicios y negocios digitales del Grupo Telefónica cierra hoy 20 de junio de 2017 su web, desapareciendo así de forma efectiva de la red. No más contenidos, no más correo electrónico, no más comunidades… nada, cero, zip. Fin.

A lo largo de 18 años la historia de Terra ha sigo larga y convulsa, con grandes gestas pero también enormes fracasos, con momentos cumbre y auténticos hundimientos en la miseria, con héroes y villanos. Muchas de esas vivencias las recopiló pacientemente Nuria Almirón en Cibermillonarios: la burbuja de Internet en España. Ahora la ha recuperado estupendamente Javier Lacort en este pormenorizado relato en Xataka: Réquiem por Terra: vida, gloria y muerte del primer gigante de Internet en España.

Terra se gestó a mediados de 1998 y se lanzó en 1999. Cómo irían de rápido las cosas en aquella época que en noviembre de ese mismo año ya estaba saliendo a cotizar a bolsa.

A un precio por acción de 11,81 euros la demanda de acciones fue tan grande que se algunas se repartieron por sorteo (…) El 14 de febrero de 2000 alcanzaba su máximo histórico (157,6 Euros) y en abril del año 2000 comenzó la caída en picado tras la crisis de las «punto com» en Estados Unidos. El 14 de febrero la CNMV suspendía la cotización de Terra en bolsa y el 15 de julio de 2005 dejaba de cotizar. [Fuente: Cinco Días / Banda Ancha]

§

Tal y como recuerda el artículo tanto Nacho como un servidor participamos en lo que luego sería Terra prácticamente desde su comienzo, aportando nuestros granitos de arena. Así que sirvan estos pantallazos como homenaje a Terra y a toda la buena gente que pasó por allí. Y especialmente a uno de los compañeros: Jaime de Yraolagoitia, «el verdadero espíritu de Terra», como le han denominado, que dedicó al proyecto sus mejores años y que desde siempre sigue en nuestro recuerdo.

Nuestro papel allí fue corto pero intenso, apenas llegó a los nueve meses, ¡pero vaya nueve meses! Una especie de gestación hiperacelerada. Como solemos explicar entonces pasaron cosas y eso hizo que algunos hiciéramos otras cosas. Y el resto es historia.